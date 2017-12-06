Бег на месте: экономика Украины в 2017 г замедлилась после одного года роста

КИЕВ, 6 янв - ПРАЙМ. Минувший 2017 год не оправдал надежд правительства Украины добиться увеличения экономического роста, наметившегося в 2016 году после финансово-экономического кризиса. По итогам года показатели роста ВВП лишь повторяют достигнутые, а по финальным данным могут даже оказаться ниже.

Замедление роста экономики сопровождалось ухудшением отношений Украины с западными кредиторами, которые на фоне завершения действующих программ финансовой поддержки не спешат давать Киеву новую помощь, требуя усилить борьбу с коррупцией.

По мнению экономистов, для продолжения роста экономики Украине не хватает системных реформ. Эксперты считают, что страну в 2018 году ждут серьезные экономические вызовы, с которыми она не сможет справиться без поддержки кредиторов.

Важнейшими событиями в экономической жизни Украины за год стали начало транспортной блокады Донбасса, завершение имплементации соглашения об ассоциации с ЕС и выход на финишную прямую газового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Простым украинцам год запомнился повышением минимальной зарплаты, принятием скандальной пенсионной реформы, масштабным ремонтом дорог и дальнейшим подорожанием жизни из-за инфляции.

РОСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ

В конце 2016 года украинские власти заявили о стабилизации финансово-экономической ситуации в стране после двухлетнего кризиса. Если в 2014 году падение ВВП составило 6,8%, а в 2015 году – 9,9%, то 2016 год Украина закончила с ростом на 2,2%. Это дало правительству основания с оптимизмом смотреть в будущее. В бюджете на 2017 год кабмин Украины закладывал 3-процентный рост ВВП.

Полных данных госстата Украины по экономическому росту в 2017 году еще нет, однако статистика за три квартала говорит, что рост не будет больше чем в 2016 году. В третьем квартале рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2016 года замедлился - до 2,1%. По результатам второго квартала рост составил 2,3%, первого – 2,5%. Обновленный макроэкономический прогноз кабмина и вовсе предусматривает рост ВВП 1,8%.

Власти списывают замедление экономического роста на последствия торговой блокады Донбасса, которую Киев начал весной, и рассчитывают улучшить ситуацию в 2018 году.

Советник премьера Украины по экономическим вопросам, бывший вице-премьер Словакии Иван Миклош считает, что экономика Украина имеет потенциал для роста на уровне 6-7%. "Украина имеет потенциал для устойчивого роста на уровне 6-7%, когда будут проводиться более быстрые и глубокие реформы. Но говоря про этот (2017) год, я думаю, что почти вся доля снижения роста ВВП была за счет блокады Донбасса", - сказал Миклош на пресс-конференции, посвященной подведению экономических итогов на Украине.

Финансовый аналитик, управляющий партнер консалтинговой компании Capital Times Эрик Найман считает, что в 2018 году Украина столкнется с серьезными вызовами в экономике. По его словам, нынешняя экономическая стабильность является не следствием конкретных реформ, а результатом макроэкономической ситуации на мировых рынках.

В частности, Украине помогают высокие мировые цены на сырье, которое является основным экспортным товаром страны, а также высокая ликвидность на мировом валютном рынке. Однако, как считает эксперт, в 2018 году ситуация может измениться, что ударит по возможности Украины пополнять свои валютные запасы, а также затруднит обслуживание госдолга, выплаты по которому предстоят больше, чем были в 2017 году. Также он считает, что фактором экономической дестабилизации могут стать предстоящие в 2019 году выборы президента.

ПОДДЕРЖКА ЗАПАДА ТАЕТ

В 2017 году Украина продолжала получать кредиты от западных партнеров, однако их совместные программы подходят к концу и дальнейшее сотрудничество оказалось под вопросом.

Крупнейший кредитор Украины - МВФ - в 2017 году выделил Киеву один транш на 1 миллиард долларов, еще один транш был перенесен на 2018 год. Всего по действующей программе EFF Киев за три года получил четыре транша на 8,5 миллиарда долларов. Действие программы заканчивается в 2018 году, Киев вряд ли сможет за такой короткий период получить все 8 миллиардов долларов, оставшихся в пакете помощи. Нацбанк Украины в 2018 году рассчитывает получить два транша на сумму 3,5 миллиарда долларов, однако минфин рассчитывает, что сумма предоставленных кредитов может оказаться больше.

Кроме того, в конце 2017 года подошла к концу программа макрофинансовой поддержки Украины Евросоюзом, функционировавшая с 2015 года. Ранее в рамках программы Киев двумя траншами получил 1,2 миллиарда евро из общего объема 1,8 миллиардов. В 2017 году Киев рассчитывал получить последний транш на 600 миллионов евро. Однако ЕС отказал в выделении этих средств из-за невыполнения Украиной всех требований. В частности, Киев отказался принять болезненное для него решение об отмене запрета на экспорт необработанного леса в Европу.

О завершении финансовой поддержки Украины осенью 2017 года также заявил Всемирный банк (ВБ), который с 2014 года передал Киеву помощи более чем на 5,5 миллиарда долларов. Глава ВБ Джим Ен Ким во время исторического первого визита главы организации в Киев заявил, что банк "достиг лимита в кредитовании Украины".

Нацбанк Украины ранее заявил, что правительство должно начать переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества до истечения текущей в начале 2019 года, чтобы облегчить выплаты по госдолгу. При этом правительство Украины уже подало заявку в Евросоюз на получение новой программы макрофинансовой помощи.

Однако международные кредиторы настаивают на активизации реформ и усилении борьбы с коррупцией. Они требуют принять ряд непопулярных решений, среди которых приватизация госсобственности, очередное повышение цен на газ для населения, снятие моратория на продажу сельхозземель и создание независимого антикоррупционного суда.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, несмотря на сложности, Украина продолжит сотрудничество с международными партнерами. "Я думаю, что сотрудничество продолжится, но не в тех объемах, которые планировались. Украине за следующие три года нужно вернуть 28 миллиардов долларов внешних долгов. Вернуть эти долги, реструктуризировать без поддержки МВФ и западных партнеров Украина не сможет, а не вернуть - это означает серьезную политическую нестабильность на Украине, в которой запад тоже не заинтересован", - сказал Бортник РИА Новости.

Он считает, что запад в будущем будет "подпитывать" Украину на уровне "поддержания существования", но серьезных инвестиционных вложений, которые бы позволили восстановить экономический рост, ждать не стоит.

БЛОКАДА ДОНБАССА

Одним из ключевых событий, предопределивших экономическое развитие Украины в 2017 году, было решение о начале транспортной блокады Донбасса.

Фактически власти пошли на блокаду под давлением радикалов, которые с зимы 2016 года начали блокировать поезда с углем из Донбасса для украинской энергетики. Действия радикалов вынудили власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Однако перекрытие торговли с Донбассом бумерангом ударило по самой Украине. Больше всего пострадал энергетический сектор, местные теплоэлекстростанции были вынуждены отказаться от дешевого антрацита из Донбасса и перейти на более дорогой импортный уголь, в частности, из США. При этом правительство было вынуждено ввести на несколько месяцев чрезвычайные меры в энергетике, чтобы обеспечить нормальную работу объединенной энергосистемы в условиях дефицита угля.

По оценкам замглавы Нацбанка Украины Олега Чурия, негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными Киеву территориями оценивается в 1,8 миллиарда долларов в 2017 году, еще 0,5 миллиарда долларов Украина может потерять в 2018 году. По данным кабмина, из-за решения о торговой блокаде Донбасса Украина в 2017 году потеряла 1% ВВП.

АССОЦИАЦИЯ ЗАРАБОТАЛА

В 2017 году закончилась четырехлетняя история с ратификацией соглашения об ассоциации с ЕС, торговая часть которого предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ).

Соглашение окончательно вступило в силу с 1 сентября после одобрения документа в июле Советом Европы. Процесс ратификации документа затянулся на четыре года из-за затягивания ратификации Нидерландами. Амстердам согласился одобрить документ в обмен на принятие дополнительных разъяснений, что соглашение не дает Украине перспективы членства в ЕС и гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи. Также было отмечено, что соглашение не дает права на свободу движения рабочей силы между Украиной и ЕС.

Окончательная ратификация соглашения с юридической точки зрения стала простой формальностью, так как его большая часть уже давно действует на временной основе – соглашение частично вступило в силу с 1 сентября 2014 года, а часть о ЗСТ заработала с 1 января 2016 года.

На сегодняшний день ЗСТ еще не раскрыла весь свой потенциал, хотя ЕС и предупреждал, что для этого понадобится около 7 лет. Несмотря на то, что ЕС закрепился в качестве главного партнера Украины, пока это не позволило перекрыть потери, которые Киев понес от разрыва экономических связей с РФ. По данным минэкономики Украины, за семь месяцев второго года действия ЗСТ доля ЕС в товарообороте с Украиной выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 40%, доля РФ сократилась на 0,1% - до 9,5%.

НА ПУТИ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Традиционно существенное влияние на экономику Украины оказывала ситуация в энергетическом секторе. Кабмин Украины в 2017 году объявил о намерении до 2020 года достичь полной энергонезависимости и даже превратиться из импортера газа в экспортера.

Украина уже второй год прожила без российского газа, импортируя его по реверсу из ЕС и увеличивая собственную добычу. По итогам 10 месяцев 2017 года крупнейшая на Украине газодобывающая компания, государственная "Укргаздобыча" (контролируется "Нафтогазом") нарастила добычу голубого топлива на 4,2% или 513 миллионов кубометров газа - до 12,6 миллиарда кубометров.

Всего газодобывающие предприятия Украины – частные и государственные - за 10 месяцев минувшего года добыли 17,3 миллиарда кубометров. В Киеве ожидают, что суммарная добыча газа на Украине к 2020 году достигнет 27 миллиардов кубометров, при этом "Укргаздобыча" должна выйти на 20 миллиардов.

Также Киев продолжал работать над избавлением от зависимости от поставок из РФ других энергоресурсов – ядерного топлива для украинских АЭС и угля для энергогенерирующих компаний. Однако пока основным поставщиком топлива для украинских АЭС остается российская компания ТВЭЛ, американский Westinghouse в 2017 году поставляла топливо всего на три украинских энергоблока из 15. При этом в 2017 году Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала разрешение на эксплуатацию топлива Westinghouse еще на двух блоках.

Также РФ в 2017 году оставалась основным поставщиком угля на Украину. По данным украинского госстата, за 10 месяцев 2017 года Украина почти в два раза - до 2,151 миллиарда долларов - увеличила импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом больше половины импорта поступило из РФ – 55,7% или 1,2 миллиарда долларов, на втором месте по объемам поставок США, на них приходится 25% продукции или 546,8 миллиардов долларов. В частности, увеличить долю американского импорта удалось за счет подписания контракта между украинской компанией "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, и американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля в 2017 году.

СПОР НА МИЛЛИАРДЫ

Еще одним важным событием стал вынесенный в конце декабря вердикт Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

"Нафтогаз", несмотря на это, счел решение суда победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ

В начале 2017 года власти Украины пошли на беспрецедентное повышение минимальной зарплаты, которая выросла в два раза - до 3,2 тысячи гривен (около 120 долларов), также осенью была принята пенсионная реформа.

Повышением зарплат правительство попыталось улучшить материальное положение самых бедных слоев населения, уровень жизни которого серьезно упал после кризиса 2014-2015 годов. Совокупная инфляция за этот период достигла почти 70%, а национальная валюта обесценилась более чем в три раза, тогда как минимальная зарплата почти не повышалась.

Пенсионная реформа была принята на Украине в рамках сотрудничества с МВФ, который добивался сокращения расходов дефицитного госбюджета на пенсионные выплаты. При этом правительство в ходе реформы кроме повышения пенсионного стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет повысило минимальный размер пенсии, которая с октября выросла с 1312 до 1452 гривен (с 49 до 54 долларов). Также были повышены пенсионные выплаты пропорционально стажу пенсионеров. Всего повышение коснулось 9 из 12 миллионов украинских пенсионеров.

По мнению украинского эксперта, исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, повышение выплат населению дало только временный эффект, так как в итоге их "съела" инфляция, которую они сами же усилили.

По итогам 2017 года рост цен на Украине более чем в два раза превысит первоначальные прогнозы правительства. Госбюджет рассчитывался исходя из инфляции 8,1%, но по данным госстата, в ноябре по сравнению с началом года инфляция уже составила 12,5%, а по обновленному прогнозу правительства она должна увеличиться до 12,9%.

"Я считаю, что люди у нас живут плохо и выжить даже на повышенную минимальную зарплату сложно. Когда ты повышаешь доходы самого бедного населения, ты должен понимать, что эти люди не будут тратить эти деньги на роскошь, они купят на них больше продуктов и лекарств. Выходит, что эти самые незащищенные слои населения сами подталкивали инфляцию", - отметил Устенко в комментарии РИА Новости.

При этом советник премьера Украины Миклош считает повышение минимальных зарплат положительным шагом, так как это позволило снизить уровень теневой экономики.

В новом году власти снова планируют повысить минимальную зарплату. Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал, что по финансовым итогам трех кварталов правительство может повысить зарплаты на 28% - до 4,1 тысячи гривен (151 доллар).

В то же время экономист Устенко считает, что в данный момент в украинском бюджете нет денег на это повышение, он связывает обещания властей с приближающимися выборами.

СТРОЙКА НА ДОРОГАХ

Украинское правительство уже второй год реализует программу масштабной реконструкции дорог. По данным государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), с 2005 года состояние украинских дорог стремительно ухудшалось из-за недофинансирования ремонта. В итоге по состоянию на конец 2016 года на Украине более 97% дорог находились в плохом состоянии.

В 2017 году бюджет работ составит не менее 30 миллиардов гривен (1,1 миллиард долларов). В госбюджете на 2018 год на реконструкцию дорог предусмотрено около 44 миллиардов гривен (1,6 миллиарда долларов).

Как заявил на итоговой пресс-конференции за год и.о. главы "Укравтодор" Славомир Новак, в 2017 году на Украине отремонтированы рекордные за пять лет 2,1 тысячи километров дорог. Для сравнения он привел цифры 2014 года, когда было отремонтировано только 102 километра автомобильных путей.