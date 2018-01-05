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ЦБ упростит требования валютного контроля для российских экспортеров


Экономика / Власть

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Уполномоченные банки не будут требовать от российских предпринимателей-экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о валютных операциях. Такие изменения предусмотрены инструкцией Банка России, цель которой – снизить нагрузку на бизнес в части оформления документов валютного контроля. Инструкция вступает в силу с 1 марта 2018 года, сообщает пресс-служба Центробанка.

Вместо требования об оформлении паспорта сделки в банках вводится порядок постановки контрактов на учет с присвоением им уникальных номеров. Срок для проведения банками такой процедуры сокращается до одного рабочего дня. Согласно Инструкции, для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов, который изначально не требует представления самого контракта.

Сумма обязательств, при которой необходима постановка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам, увеличена более чем в два раза, до 6 млн рублей (в настоящее время – $50 тыс.По импортным контрактам пороговая сумма постановки на учет сохранена в размере 3 млн рублей.

Такие изменения перераспределяют нагрузку в части валютного контроля с участников внешнеэкономической деятельности на уполномоченные банки, что позволит снизить издержки клиентов банка. Важно отметить, что указанные изменения сокращают количество оснований для привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности.

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