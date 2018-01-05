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S&P: Инфляция в РФ вернется к цели ЦБ в 4% во второй половине 2018 г


Экономика

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России вернется к целевому показателю Центробанка в 4% во второй половине 2018 года, заявила РИА Новости старший экономист по России международного рейтингового агентства S&P Татьяна Лысенко.

"Мы ожидаем, что инфляция в России останется на низком уровне, а процентные ставки будут постепенно снижаться. Наш прогноз - возвращение годовой инфляции к целевому значению 4% во второй половине 2018 года с 2,5% в ноябре 2017-го", - сообщает эксперт.

"Однако среднегодовая инфляция (средний уровень цен в 2018 году по сравнению с 2017 годом), вероятно, будет ближе к 3%", - считает она.

Минэкономразвития по итогам 2017 года прогнозировал рекордно низкую инфляцию в 2,5-2,6%.

Комментируя же в целом тенденции, которые будут позитивно влиять на экономику России в начинающемся году, Лысенко сообщила: "Хотелось бы отметить позитивные тенденции в глобальной экономике. Продолжается глобальный экономический подъем и связанный с этим рост международной торговли. Также среди благоприятных факторов для России - относительно стабильные цены на нефть".

Прогноз S&P среднегодовой цены на нефть марки Brent в 2018 году составляет 55 долларов за баррель. 

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