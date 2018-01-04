Медведев подписал правила казначейского сопровождения средств юрлиц в 2018 г

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении казначейского сопровождения средств, получаемым юридическими лицами в 2018 году, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в четверг.

В пояснительной записке к документу сказано, что учитывая положительную практику применения казначейского сопровождения в 2017 году "подписанным постановлением в 2018 году казначейское сопровождение распространяется в том числе на операции со средствами, получаемыми юридическими лицами".

"В 2018 году казначейское сопровождение распространяется в том числе на операции со средствами, получаемыми юридическими лицами на основании государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров о предоставлении субсидий юридическим лицам, если источником финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств являются субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности", - говорится в постановлении.

При казначейском сопровождении будет использоваться государственная автоматизированная информационная система "Управление", также уточняется в пояснительной записке.