Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Правительство Австралии приняло решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей. Об этом сообщает издание Courier Mail со ссылкой на министра здравоохранения Грега Ханта, передает РИА Новости.

По данным издания, производители марихуаны смогут ее экспортировать, чтобы стимулировать местную развивающуюся промышленность.

"Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", — приводит издание слова Ханта. По его словам, "разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".

Употребление медицинской марихуаны в стране было легализовано в 2016 году