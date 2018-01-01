Стало известно, насколько подорожают сигареты в 2018 году

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. "Среднестатистическая" пачка сигарет в новом году будет стоить 95-100 рублей, считает член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. В прошлом году она стоила 90-95 рублей, сообщает "Российская газета".

Повышение цены связано с 10-процентным ростом акцизов на табачные изделия с 1 января и с 1 июля нового года.

Так, в июле вырастут акцизы на сигареты и папиросы - с 2123 рублей до 2335 за одну тысячу штук. Если посчитать в пачках сигарет, то окажется, что одна станет дороже на четыре рубля.

А с начала года, 1 января, вырастут акцизы на сигары - со 171 до 188 рублей за штуку, на сигариллы - с 2428 до 2671 рублей за тысячу штук, на табак - с 2520 до 2772 рублей за один килограмм.

Электронные сигареты и вейпы рост акцизов тоже не пройдет стороной, акцизы на них станут больше на четыре рубля - 44 рубля за штуку с 1 января, а на жидкости для них - с 10 до 11 рублей за один миллилитр.