Путин подписал закон о регулировании отношений при синдицированном кредитовании

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о правовом регулировании отношений при синдицированном кредитовании, документ размещен в воскресенье на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Документ регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением займа несколькими кредиторам, действующими совместно. Развитие правового регулирования синдицированного кредита позволит увеличить объемы кредитования в реальном секторе экономики и повысить доступность кредита при одновременном снижении рисков, принимаемых отдельными кредиторами.

Законом вводится понятие "синдицированный кредит". Из-за отсутствия такого понятия и механизма, прописанного в законодательстве, подавляющее большинство сделок заключалось на основании зарубежного законодательства. Реализация предлагаемых норм позволит снять все проблемы, связанные с управлением залогом.

По договору синдицированного кредита несколько кредиторов (синдикат) обязуются согласованно друг с другом предоставить денежные средства заемщику, являющемуся юрлицом или индивидуальным предпринимателем. Заемщик, в свою очередь, обязуется возвратить полученные от них деньги, уплатить проценты за пользование ими, а также осуществить иные предусмотренные договором платежи. Компания, которая будет от имени всех кредиторов работать с заемщиком, сможет осуществлять взаимодействие с группой кредиторов. В документе прописаны нормы по выходу одного или нескольких кредиторов из синдиката в случае каких-то обстоятельств, каким образом эти взаимоотношения должны строиться.

Кредиторами по договору могут выступать кредитные организации, Внешэкономбанк, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестфондов, НПФ и спецдепозитарии таких фондов, а также в предусмотренных законами случаях иные российские юрлица. Кредиторами могут выступать и международные финансовые организации, иностранные банки, а также иностранные юрлица, которые в соответствии со своим личным законом вправе заключать кредитные договоры.