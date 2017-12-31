Сенатор: От восстановления экономика России перешла к развитию

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. От восстановления в 2015-2016 годах экономика России перешла к развитию, эти результаты должны быть закреплены новыми технологиями, в том числе в рамках цифровизации экономических процессов, заявил РИА Новости в воскресенье зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

"В уходящем году существенно изменился основной тренд законодательной деятельности, касающейся развития экономики страны. В 2015-2016 годы мы вынуждены были отвечать на мировые экономические вызовы, на санкционную травлю России, корректировать законодательство таким образом, чтобы наша экономика смогла реализовать сложнейшую задачу импортозамещения. И именно эта работа стала нашим вкладом в преодоление рецессии", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что сегодня же усилия направлены на то, чтобы экономика страны могла развиваться максимально динамично, чтобы успехи были не только закреплены, но и преумножены.

"И здесь первостепенное значение будет играть новая технологическая реальность. Поэтому при нашем комитете начал работу экспертный совет по созданию правовых основ цифровизации экономики", - отметил Васильев.

По его словам, новая цифровая экономика – важнейшая, но не единственная задача. Для ее развития необходимо создавать новые возможности, новейшую с технологической точки зрения инфраструктуру во всех регионах страны, что на сегодняшний день крайне сложно.

"Для каждого из нас это было совершенно очевидно, поэтому усилия Совета Федерации в 2017 году были направлены на то, чтобы законодательно подкрепить предстоящие серьезные реформы регионального развития России, усовершенствовать государственную региональную политику", - сказал Васильев.

Сейчас в этом направлении сделаны только первые шаги, которые направлены на предоставление регионам дотаций на безвозмездной и безвозвратной основе, без установления направлений их использования, а также законодательно закреплено так называемое новое бюджетное правило, реализация которого должна способствовать финансовому оздоровлению и выравниванию регионов, а значит и решению ими принципиально важных для жителей и страны задач, пояснил законодатель.

"Надеюсь, что регионы смогут максимально рачительно использовать дополнительные дотации, которые удалось предусмотреть в бюджете 2018 года за счет принципа "модельных бюджетов" и на местах будет совершенствоваться реальный сектор экономики, вовремя строиться дороги", - сказал парламентарий.

Он отметил, что Совет Федерации сделал все возможное, чтобы законодательно закрепить за регионами льготу по налогу на движимое имущество организаций, за счет чего более половины выпадающих в связи с этим доходов будут оставаться в региональных бюджетах.

"К сожалению, в экономике страны очень много нерешенных проблем, которые часто трудно, а порой и невозможно решить за счет совершенствования только отраслевого законодательства. Поэтому, по моему мнению, многие вопросы потребуют дополнительных согласований с различными министерствами и ведомствами, но поскольку у Совета Федерации есть в этом направлении достаточный опыт, полагаю, нам удастся решать эти вопросы комплексно", - подчеркнул Васильев.

"Если охарактеризовать планы на 2018 год одной фразой, то я уверен, что совместными усилиями нам (представителям и исполнительной, и законодательной власти) удастся реализовать самые амбициозные планы по восстановлению экономики России", - заключил сенатор.