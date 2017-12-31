Минфин удалил данные о зарплатах министров

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. С сайта Минфина России исчезли данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 году, пишет РБК.

Более десятка наборов открытых данных, включавших численность работников и среднемесячные зарплаты в государственных органах, количество служебных автомобилей и т.д., было размещено Минфином 11 декабря. 27 декабря РБК обнаружил, что среди этих открытых данных были фактически опубликованы среднемесячные начисленные зарплаты глав федеральных министерств (кроме Минобороны и МВД) за 2016 год. Прежде такая информация по каждому из министров не раскрывалась.

Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет (например, сведения о зарплатах в госорганах ранее находились здесь; информация об этом сохранилась в кэше Google).

В приемной ответственного представителя департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.

В открытых данных (теперь недоступных) Минфин раскрыл среднемесячную зарплату "работников, замещающих государственные должности", по каждому из федеральных государственных органов. Поскольку в министерствах только один человек занимает госдолжность — министр, фактически были представлены данные о зарплатах министров.

Информация, удаленная из открытых данных, была по большей части опубликована на сайте Минфина еще в июне 2017 года — это касается численности работников госорганов, командировочных расходов госорганов, количества служебных легковых автомобилей, но не зарплат на уровне отдельных министров, которые были раскрыты впервые.