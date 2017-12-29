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Правительство РФ утвердило новый порядок аренды гражданских аэродромов


Компании / Индустрия / Экономика / Транспорт

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило новый порядок аренды аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности, следует из опубликованного на портале правовой информации постановления.

Ранее в законодательстве не был прописан единый подход к арендной плате за аэродромы, расчет ставки происходил на основании оценки независимого оценщика.

Теперь годовой размер платы по договору аренды аэродрома рассчитывается при учете количества отправленных и принятых пассажиров, грузов и почты за предыдущие три года. В случае если рассчитанная величина арендной платы составляет менее 1,5 миллиона рублей в год, то она принимается равной 1,5 миллиона рублей в год.

При этом срок договора аренды не может превышать 49 лет. Согласно постановлению, арендодатель должен производить за свой счет капитальный ремонт объекта аренды, а арендатор - текущий ремонт объекта.

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