МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. АИЖК завершило ликвидацию Фонда РЖС и отказалось от страховой деятельности, говорится в пресс-релизе агентства.

"29 декабря 2017 года АИЖК завершило ликвидацию Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС)", - сообщается в нем.

Деятельность Фонда РЖС прекращена 1 сентября 2016 года в соответствии с федеральным законом N221 от 23 июня 2016 года. Все полномочия и функции Фонда РЖС были переданы в АИЖК, напоминается в сообщении.

Кроме того, АИЖК прекратило страховую деятельность. 28 декабря 2017 года Банк России отозвал лицензию Страховой компании АИЖК на осуществление страхования и перестрахования. Компания будет ликвидирована. Уставный капитал и накопленная нераспределенная прибыль СК АИЖК будут возвращены единственному акционеру - АИЖК, добавляется в нем.

"АИЖК не будет конкурировать с рыночными игроками в секторе страхования", - подчеркивается в пресс-релизе.