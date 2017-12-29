Украина вводит на 5 лет антидемпинговую пошлину на арматуру и катанку из РФ

КИЕВ, 29 дек - ПРАЙМ. Украина c 27 февраля 2018 года вводит на пять лет антидемпинговую пошлину в размере 15,21% на импорт из РФ арматуры и катанки, говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле, обнародованном в пятницу.

Решение принято по представлению министерства экономического развития и торговли Украины на основании результатов антидемпингового расследования относительно импорта арматуры и катанки происхождением из Российской Федерации.

"По результатам такого рассмотрения комиссия сделала положительное заключение о наличии существенного вреда, нанесенного национальному товаропроизводителю. В течение 2014-2016 годов сократились объемы производства (8,55%) и объемы использования производственных мощностей (10,85%), сократились объемы продажи товара на внутреннем рынке (1,75%) и доля национального товаропроизводителя на внутреннем рынке (7,2%), сократился персонал (15,37%), объем инвестиций (8,01%) и так далее", - говорится в сообщении.

В нем заявляется, что цены импортировавшейся из РФ продукции в период расследования были ниже цен схожего товара национального товаропроизводителя.

Комиссия приняла решение применить антидемпинговые меры в отношении арматурного проката диаметром 6-40 миллиметров (включительно) и катанки диаметром 5,5-14 миллиметров (включительно) на пять лет в размере 15,21%.

Украинская межведомственная комиссия по международной торговле дала старт антидемпинговому расследованию по арматуре и катанке из РФ в феврале 2017 года. Инициировала его компания "АрселорМиттал Кривой Рог".