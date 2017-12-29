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Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до конца 2021 г


Экономика / Власть

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который продляет программу материнского капитала в стране на три года, до конца 2021 года. соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовой информации России.

В указе отмечается, что в законе о материнском капитале заменены "в части первой статьи 13 слова " 31 декабря 2018 года" на "31 декабря 2021 года".

Федеральный закон определяет право граждан России на получение материнского капитала при рождении второго либо последующего ребенка. В 2017 году эта разовая выплата составляет 453 тысячи рублей, которые могут быть направлены на улучшение жилищных условий, оплату образования и медицинских услуг, а также на пенсионные накопления матери. 

 

 

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