Оборот предприятий общепита РФ за 11 месяцев вырос на 2,2%

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-ноябре 2017 года увеличился на 2,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,282 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В ноябре показатель повысился в годовом выражении на 5%, составив 126,1 миллиарда рублей, а по сравнению с сентябрем снизился на 3,4%. Для сравнения, в ноябре 2016 года снижение оборота в годовом исчислении составляло 2,3%.

Отечественный ресторанный рынок начал сокращаться в октябре 2014 года, когда снижение оборота составило 1%. По итогам 2016 года оборот компаний общепита уменьшился на 2,7% - до 1,352 триллиона рублей. В январе 2017 года наблюдался рост показателя в годовом выражении, однако затем падение продолжилось. С мая 2017 года общепит показывает положительную динамику оборота.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.