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СМИ: ЦБ не будет повышать ставку для снижения инфляции


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Банк России не планирует повышать ставку для борьбы с инфляцией в стране в следующем 2018 году, так как в текущем 2017 году этот показатель был замедлен хорошим урожаем и крепким, устойчивым курсом национальной валюты, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад по денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ РФ.

"Годовой темп прироста цен продовольственных товаров в ноябре составил 1,1%. В частности, ниже, чем годом ранее, были цены на плодоовощную продукцию, сахар-песок, мясо и птицу, крупу и бобовые и так далее", - отмечается в документе ДКП.

Укрепление курса российского рубля, которое произошло благодаря стабильным мировым ценам на нефть, тоже внесло вклад в снижение инфляции - на уровне чуть меньше процентного пункта.

В результате регулятор прогнозирует инфляцию в России к концу текущего года на уровне 2,4–2,6% и рост этого показателя до 4% в наступающем 2018 году.

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