Экономика Испании выросла на 0,8%, несмотря на каталонский кризис

МАДРИД, 27 дек - ПРАЙМ. ВВП Испании увеличился на 0,8% за четвертый квартал этого года, несмотря на острейший политический кризис в Каталонии, свидетельствуют данные Банка Испании.

"Рост на 0,8% произошел в первую очередь благодаря усилению рынков экспорта", - говорится в сообщении банка. Таким образом, с октября по декабрь сохранился тот же уровень роста ВВП, что и в третьем квартале.

При этом в банке отмечают, что "экономическая активность снизилась в конце года в Каталонии в большей степени, чем в среднем в других автономных сообществах". В частности, замедление выразилось в ухудшении ситуации на рынке труда, туристическом секторе, жилищном секторе.

С начала октября более трех тысяч предприятий, зарегистрированные в Каталонии, решили поменять свои юридические адреса.

По прогнозам, по итогам 2017 года экономический рост Испании составит 3,1%. Однако в 2018 году - как прогнозирует правительство - из-за последствий каталонского кризиса он составит 2,3% (до начала кризиса власти давали прогноз в 2,6%). Банк Испании прогнозирует рост в 2018 году на 2,4%. В 2019 и 2020 годах - на 2,1%.