Путин: Амнистия капитала предполагает отсутствие издержек при переводе денег в РФ

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Решая вопрос об амнистии капитала, российские власти создают условия, чтобы люди не несли издержек при переводе своего бизнеса или капиталов в Россию, сказал президента Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов.

В понедельник Путин выступил за продление амнистии капитала, а также предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в Россию, от 13%-ного налога.

"При решении вопроса об амнистии капитала мы создаем условия для того, чтобы люди не несли никаких издержек, принимая решение при переводе своего бизнеса в Россию или капиталов в Россию. Есть дополнительные предложения по этому направления", - сказал Путин.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в России с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала российским налогоплательщикам право добровольно задекларировать активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождался от уголовной и административной ответственности и от уплаты налогов за прошлые периоды.