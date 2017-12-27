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Путин: Регионы не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Регионы, участвующие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами, которые нужно тратить на оздоровление финансовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах в среду.

"Я прошу отнестись к этому серьезно, обращаю на это ваше внимание: те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму", - сказал Путин.

Он проиллюстрировал свои слова примером, когда регионы остаются в кредитных отношениях с коммерческими банками, процент в которых намного выше, чем у государства.

"Вы кому даете заработать?" - спросил Путин. Он добавил, что поручил соответствующим министерствам и ведомствам регулярно докладывать ему о том, как идет работа по оздоровлению финансов в регионах РФ.

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