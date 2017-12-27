Продуктовая корзина в Венесуэле подорожала в 20 раз‍ за год

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость продуктовой корзины в Венесуэде за год выросла в 20 раз: в ноябре набор продуктов стоил 13,88 млн боливаров, сообщает газета El Nacional со ссылкой на данные Центра документирования и социального анализа Федерации учителей Венесуэлы.

Поясняется также, что за ноябрь потребительская корзина стала дороже на 150%, а за календарный год - с ноября 2016 года — на 2123%.

Для удовлетворения базовых потребностей в последний осенний месяц венесуэльцам было необходимо тратить свыше двух минимальных месячных зарплат в сутки.