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Путин: Все стоявшие перед экономикой вопросы решены правительством


Экономика / Макроэкономика / Власть

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Кабинетом министром РФ решены все вопросы, стоящие перед российской экономикой , заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ. Президент отметил, что "это были сложные годы – и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой экономике, соответственно, в нашей".

"Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того", - сказал Путин.

 Достигнутые в последние годы макроэкономические показатели должны стать фундаментом будущего развития страны, заявил президент. "Вот этот фундамент макроэкономический, который создан за последние годы, послужит хорошей основой для дальнейшего развития экономики", — сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он подчеркнул, что правительству, в частности, удалось снизить зависимость федерального бюджета от конъюнктуры нефтяных цен. "В целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействию", — отметил глава государства.

По его словам, есть также заметные успехи в области улучшения делового климата; хотя остается много нерешенных вопросов, но движение вперед очевидно.

Владимир Путин отметил деятельность экономического блока правительства и Центробанка за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции в стране

"Хочу, и, пользуясь ее присутствием (главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной), сказать, что, прежде всего, конечно, работу ЦБ, но невозможно это было сделать бы без экономического блока правительства, все-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции. Что без всяких сомнений является достижением последних лет",- сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.

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