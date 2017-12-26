Совфед одобрил закон, повышающий МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Совфед РФ во вторник одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума - это 9 тысяч 489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Сведения о величине прожиточного минимума подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте уполномоченного ведомства.

Принятые меры, в том числе повышение МРОТ, новые демографические меры, позволят определенным образом преодолеть бедность в РФ, нужно посмотреть, как они сработают, заявил ранее министр труда Максим Топилин.