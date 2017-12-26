Счетная палата РФ выявила нарушения в 2017 г на 1,9 трлн руб

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Счетная палата выявила нарушения в 2017 году на 1,9 триллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

"Счетной палатой по итогам прошедшего периода 2017 года было выявлено более 6,5 тысячи нарушений на общую сумму 1,9 триллиона рублей (в 2016 году выявлено 3,9 тысячи нарушений на 965 миллиарда рублей). При этом снижается объем выявленных нарушений, имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства", - говорится в сообщении.

При этом, нарушений при осуществлении госзакупок выявлено 2,3 тысячи на сумму более 118,7 миллиарда рублей, при формировании и исполнении бюджетов - более 2 тысяч на сумму 599 миллиардов рублей, при ведении бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности - 586 на 813,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что в результате контрольной деятельности Счетной палаты в 2017 году в бюджетную систему РФ было возвращено 18,8 миллиарда рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2016 году. При этом по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему в принципе невозможен.

Инспекторами Счетной палаты в 2017 году было возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, из них к настоящему моменту судами рассмотрено 267 дел. На основании постановлений судов к административной ответственности привлечено 119 должностных лиц и 11 юридических лиц, которым назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 23,4 миллиона рублей. При этом отдельные должностные лица привлекались к административной ответственности неоднократно.

По предварительным итогам 2017 года Счетная палата направила в правоохранительные органы 124 материала контрольной деятельности. Из них 84 материала - в Генеральную прокуратуру, 21 - в ФСБ, 13 - в Следственный комитет и 6 - в МВД.