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ЦБ: Инфляция в России приблизится к 4% к концу 2018 г


Экономика / Макроэкономика

 

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России с исчерпанием влияния временных факторов, в том числе избыточного предложения продовольствия, начнет возрастать и к концу 2018 года приблизится к 4%, следует из информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен".

"По мере того как влияние временных факторов, в том числе избыточного предложения продовольствия, будет исчерпываться, годовая инфляция начнет возрастать, приближаясь к 4% к концу 2018 года", - сказано в документе. "На динамику продовольственной инфляции в начале 2018 года может оказывать влияние снижение запасов отечественных картофеля и овощей открытого грунта", - добавляют авторы исследования.

Отмечается, что по итогам ноября тенденция низкой инфляции закрепляется: "В ноябре 2017 года годовая инфляция вновь замедлилась и составила 2,5% против 2,7% в октябре, в основном под влиянием временных причин. Среднегодовая скользящая инфляция, менее чувствительная к разовым факторам, снизилась до 3,9%. Это говорит о том, что инфляция устойчиво закрепляется на низком уровне".

"В ноябре, по оценке, снизился месячный рост потребительских цен с исключением сезонности за счет удешевления продовольственных товаров. Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары снизились, но в меньшей степени, чем месяцем ранее. Удорожание услуг несколько ускорилось – в значительной мере из-за повышения темпов роста тарифов на железнодорожном транспорте", - уточняется в материале.

 

Годовые темпы прироста цен на продовольствие достигли минимума за период с начала наблюдений, подчеркивает регулятор, чему способствовал тот факт, что влияние на цены продолжал оказывать высокий урожай на фоне значительных накопленных запасов, а также то, что производители и ритейлеры стремятся оперативно реализовать отдельные виды овощей открытого грунта в связи с недостатком хранилищ.

 

Также в этом году уборочная кампания проходит в более поздние сроки, чем обычно, а помимо этого сложился повышенный объем предложения на отдельных рынках животноводческой продукции и продуктов ее переработки, заключает ЦБ.

 

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