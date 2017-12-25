ЦБ: Текущая низкая инфляция в РФ повышает привлекательность рублевых активов

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Текущая низкая инфляция в РФ не имеет никаких минусов и повышает привлекательность рублевых активов, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Я, наоборот, считаю, что низкая инфляция - это хорошо. Хорошо - для граждан, для экономики. Прежде всего, когда цены растут медленнее, это значит, меньше обесцениваются доходы граждан, их зарплаты, сбережения, пенсии. Это очень важно", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ЦБ РФ также отметила, что при низкой инфляции растет привлекательность рублевых активов. "Мы, кстати, видим, что долларизация экономики у нас последовательно снижается, потому что люди меньше боятся хранить в рублях, понимая, что рубль обесценивается меньше. Для экономики, я считаю, что это благо. Это главное условие появления длинных денег", - подчеркнула она.

"Именно снижение инфляции делает более доступными кредиты для экономики и позволяет планировать на более долгосрочную перспективу и гражданам, и бизнесу. Потому что когда бизнесу нужно просчитать инвестиционные проекты, они должны на что-то опираться, должна быть предсказуемость условий", - добавила Набиуллина.

ЦБ РФ 15 декабря сообщил, что инфляция в годовом выражении опустилась до 2,5%. Регулятор связал это с временным фактором, указав, что риски отклонения инфляции вверх от прогноза по-прежнему преобладают в среднесрочной перспективе. В то же время, ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции на конец 2017 года до 2,4-2,6% с прежних 2,5-2,7%, в 2018 году регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5-4%.

Низкая инфляция в России не тормозит экономический рост, ВВП в следующем году продолжит расти, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Низкая инфляция, на мой взгляд, очень важна и она не тормозит экономический рост. Мы видим, что экономический рост в стране восстановился, и мы ожидаем, что в следующем году экономика продолжит расти", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24"

Она отметила, что темпы роста ВВП могли бы быть выше. "Но для этого нужны определенные преобразования, нужно улучшать инвестиционный климат, и, конечно, мы тогда можем расти быстрее. Инфляция сама по себе не дает автоматический прирост экономики, но это необходимое условие ", - добавила она.

Глава ЦБ напомнила, что в 2018 году ЦБ прогнозирует темпы роста экономики на уровне 1,5-2%. "Это невысокие темпы роста, они могут быть выше, если будут определенные изменения, которые позволят снять так называемые структурные ограничения в экономике", - заключила Набиуллина.

Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что ВВП в 2018 году вырастет на 2,1%, в 2019 году – на 2,2%, в 2020 году темпы роста возрастут до 2,3%.

Глава ЦБ также отметила, что курс рубля становится более стабильным, в том числе, благодаря низкой инфляции в РФ. "Низкая инфляция, в принципе, влияет на то, что курс более стабильный, это одно из положительных следствий низкой инфляции. Хочу отметить, что такая стабилизация курса происходит в условиях плавающего курса. Плавающий курс может быть стабильным", - сказала Набиуллина.

"В целом мы видим, что многие экономические показатели, бюджетные показатели и инфляция - уже меньше реагируют на колебания цен на нефть", - добавила глава ЦБ.

ЦБ РФ 15 декабря сообщил, что инфляция в годовом выражении опустилась до 2,5%. Регулятор пересмотрел прогноз по инфляции на конец 2017 года до 2,4-2,6% с 2,5-2,7%, а в 2018 году ожидает инфляцию на уровне 3,5-4%.