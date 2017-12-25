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Силуанов: Рост ВВП в 2017 году составит 1,8-2%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рост российской экономики в текущем году достигнет 1,8-2,0%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, инфляция по итогам года составит 2,5-2,6%.

"В 2017 году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста. Конечно, это меньше чем мировая экономика (растет - ред.), по прогнозам она вырастет где-то на 3,5%. Но, тем не менее, это та основа, которая нам позволяет рассчитывать на более высокую динамику роста в будущем", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы видим здесь и снижение инфляции. В этом году будет 2,5-2,6%, вообще это исторический минимум", - заявил министр.

Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что ВВП в 2018 году вырастет на 2,1%. По итогам 2017 года министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне около 2%.

Он также отметил, что рост реальных зарплат в РФ в 2018 году составит 4,1%, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"В следующем году заработные платы в реальном выражении вырастут на 4,1%, выше инфляции", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

На прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что министерство ожидает роста реальных зарплат в РФ в 2018 году около 4%

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