Потребители не смогут обеспечить успех экономики США в 2018 году

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Следующий год может быть весьма удачным для экономики США, но только если американские компании приложат к этому необходимые усилия, сообщает Dow Jones.

Согласно опубликованным в пятницу ноябрьским данным министерства торговли по личным доходам и расходам в США, американцы склонны активно тратить денежные средства. Личные расходы по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,6%, а значит, показатель расходов за 4-й квартал может тоже оказаться сильным. При этом рост расходов был обусловлен не более высокими доходами, а снижением доли сбережений до 2,9% от доходов после уплаты налогов, что является минимумом с начала рецессии в 2007 году.

Низкая доля сбережений в следующем году затруднит дальнейший рост расходов относительно доходов. Если американцы начнут откладывать чуть больше, что весьма вероятно, учитывая текущий уровень сбережений, то рост расходов замедлится. Таким образом, несмотря на грядущее снижение налогов, которое несколько подстегнет рост доходов многих американцев, потребительские расходы в следующем году могут расти совсем невпечатляющими темпами.

В таких условиях американскому бизнесу придется взять на себя роль движущей силы экономического роста. Одним из способов добиться этого является повышение заработных плат, что компании делали очень неохотно на протяжении текущего периода роста ВВП, хотя у них может не остаться выбора, учитывая низкую безработицу, которая может упасть ниже 4% с текущей отметки в 4,1%.

Кроме того, налоговая реформа должна способствовать росту прибыли компаний и сделать повышение зарплат не столь проблематичным.

Другим способом стимулировать рост экономики является наращивание капиталовложений, которое уже наблюдалось в текущем году, несмотря на опубликованный в пятницу слабый ноябрьский отчет по заказам на товары длительного пользования. Заказы на товары длительного пользования без учета воздушных судов в ноябре снизились на 0,1% по сравнению с октябрем, существенно недотянув до прогнозов. Слабость этого отчета была несколько нивелирована тем, что октябрьские данные были пересмотрены с повышением, поэтому надежда на капиталовложения компаний не исчезла.

Тем не менее, для уверенного роста экономики в следующем году потребуются куда более однозначные сигналы. Компании дождались существенного снижения налогов, однако многое зависит от того, как они потратят высвободившиеся средства.