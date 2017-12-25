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Работающих студентов в РФ могут освободить от страховых взносов‍


Экономика / Власть

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские работающие студенты могут быть освобождены от страховых взносов, пишет РИА новости.

О рассмотрении министерством труда такой возможности рассказал глава ведомства Максим Топилин.

Он отметил, что эта мера "поможет стимулировать молодежную занятость".

Глава Минтруда пояснил, что сейчас эксперты ведут обсуждение схемы освобождения студентов от уплаты страховых взносов.

"Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах", - цитата по РИА Новости.

 

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