Абэ выступает за скорейшее начало совместного с РФ освоения южных Курил

ТОКИО, 25 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за скорейшее начало совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курилах, встретившись в понедельник с известным политиком, депутатом парламента Мунэо Судзуки, выступающим за развитие российско-японских отношений.

"Важно начать с того, что уже можно сделать", - передал Судзуки журналистам слова премьера Японии.

В отношениях двух стран 2018 год станет перекрестным годом России в Японии и годом Японии в России. По словам Судзуки, Абэ сказал ему, что это "будет крупная веха, и желательно будет постараться сделать как можно больше".

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Договоренность рассмотреть возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.