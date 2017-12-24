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Товарооборот между РФ и Индией за 10 месяцев вырос на 19%


Экономика

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии за 10 месяцев текущего года составил 7,3 миллиарда долларов, что на 19% превышает аналогичный показатель 2016 года, заявил российским информагентствам заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Настроение у нас оптимистичное, и для этого есть объективные причины. В первую очередь, это динамика торговых отношений: прошлый год мы закончили с небольшим снижением товарооборота - чуть меньше 2%. По итогам 10 месяцев этого года мы фиксируем существенный рост – это более 19% по стоимости товарооборота, а физические объемы выросли почти на 22%. За 10 месяцев товарооборот составил 7,3 миллиардов долларов", - сообщил Груздев, комментируя итоги прошедшей в субботу встречи сопредседателей российско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Таким образом, по словам замминистра, к ноябрю Москва и Нью-Дели практически смогли выйти на уровень прошлого года. "Я планирую, что мы перейдем отметку 8 миллиардов долларов и приблизимся к 9 миллиардам. Если брать последнее десятилетие, то мы уже переходили отметку 10 миллиардов, даже чуть выше. То есть, у нас сейчас идет восстановительная динамика", - указал собеседник.

По мнению Груздева, основанием для оптимизма также является то, что долгосрочные проекты, реализуемые сегодня с участием России и Индии, должны в будущем "принести свою добавочную стоимость".

"Из нового - двухкратный рост поставок сельхозпродукции из России в Индию. Может быть, стартовая база небольшая, но сельхозпродукция никогда не была основной статьей российского экспорта. Это, действительно, новое направление. Перспективы есть и для пшеницы, и для растительных масел, и для зернобобовых. Мы, конечно же, рассчитываем на открытие рынков и по мясной продукции. Сегодня индийский министр упомянул, что (в Индии) с большим нетерпением ждут российское мороженое. Здесь есть, над чем поработать", - констатировал замминистра экономразвития РФ.

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