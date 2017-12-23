Путин: Уровень роста российской экономики должен превысить мировой

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия добьется того, чтобы уровень российской экономики достиг и превысил мировой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это", - заявил Путин, выступая на съезде "Единой России".

Он отметил, что при этом Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения.

"Именно этот показатель говорит о качестве технологической экономики, уровне производительности труда и в конце концов о благосостоянии людей. Для этого нам предстоит кардинальным образом обновить инфраструктуру страны", - добавил Путин.