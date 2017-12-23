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Минфин: Вопрос повышения МРОТ до прожиточного минимума нужно решить в течение 1-2 лет


Экономика

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Вопрос повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума нужно будет решить в течение года-двух, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Решение президента о том, чтобы довести МРОТ до уровня прожиточного минимума. Мы должны решить вопрос максимально оперативно - в ближайшие год-два", - сказал он журналистам в кулуарах съезда ЕР.

Госдума приняла правительственный законопроект по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума 15 декабря. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ. 

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