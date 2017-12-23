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Маткапитал можно будет использовать для ипотеки под 6% при рождении второго ребенка


Экономика

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Материнский капитал можно будет использовать на получение ипотеки под 6%, которую могут получить граждане при рождении второго или последующего ребёнка в 2018-2022 годах, заявил журналистам министр труда Максим Топилин.

"Естественно. Никто же не отменял никаких мер. Наоборот, мы вводим новые", - сказал Топилин.

Согласно опубликованному в декабре поручению президента РФ, правительство РФ должно обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее выданных кредитов, до уровня 6% годовых при рождении второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

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