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Доходы потребителей США в ноябре выросли на 0,3% - слабее прогноза


Мировая экономика / Экономика

 

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в ноябре выросли на 54 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с октябрем, расходы - на 87,1 миллиарда долларов, или на 0,6%, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста расходов в месячном выражении на 0,5%, а доходов - на 0,4%.

Располагаемые доходы населения в США в ноябре выросли на 0,4%, или на 50,9 миллиарда долларов. Реальные располагаемые доходы населения, выраженные с учетом стоимости доллара в 2009 году, выросли на 0,1% по сравнению с октябрем.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного, кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Он, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.

При расчете данного индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости и другие источники дохода.

 

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