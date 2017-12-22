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Путин: Рост военных расходов в 2016 г был вызван решением погасить кредиты


Экономика / Макроэкономика

БАЛАШИХА, 22 дек - ПРАЙМ. Рост военных расходов в 2016 году не был связан с завышением текущих расходов, а был вызван решением погасить кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

"Действительно, мы иногда слышим, что наш военный бюджет очень большой, министр сейчас об этом вспомнил, у нас 46,6 миллиарда рублей и все. В прошлом году он составил у нас 4,1% от ВВП, для российской экономики это много, но он не был связан с завышением текущих расходов в прошлом или позапрошлом году. В прошлом году такое увеличение в процентном отношении к ВВП было связано с тем, что мы приняли решение погасить кредиты, которые Минобороны было вынуждено брать на то, чтобы реализовывать программу вооружения, и не просто было вынуждено, а делало это по согласованию с правительством, разумеется, и с министерством финансов", - сказал Путин.

По его словам, "из года в год на протяжении последних лет финансирование было ритмичным, в рамках заданных назначений, но частично осуществлялось за счет кредитования, с согласия Минфина".

"Эти кредиты наросли, и правительство приняло решение выделить дополнительные средства для погашения этих кредитов, ничего сверх ранее заявленного министерство обороны не потратило. Ну, чисто формально показатель в процентах от ВВП и вырос. В следующем году в процентном отношении к ВВП это будет 2,8 с небольшим. Потом потихонечку еще даже будет снижаться", - добавил президент.

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