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Путин: На ежегодную индексацию довольствия военнослужащих направят 82 млрд руб


Экономика

БАЛАШИХА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны сообщил, что на ежегодную индексацию довольствия военнослужащих в течение трех лет будет направлено из бюджета 82 млрд рублей.

"В федеральном бюджете на предстоящую трехлетку мы предусмотрели возобновление ежегодной индексации денежного довольствия военнослужащих. На эти цели за три года только для военнослужащих Минобороны будет выделено свыше 82 миллиардов рублей", - заявил президент РФ.

Он также сообщил, что с 1 января 2018 года будут повышены военные пенсии.

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