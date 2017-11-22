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"Нафтогаз": Стокгольмский суд признал недействительным запрет реэкспорта газа РФ


Газ / Компании / Экономика

МОСКВА, 22 дек ПРАЙМ. Украинская газовая компания "Нафтогаз" заявила, что арбитражный Стокгольмский суд признал недействительным запрет на реэкспорт газа из России, который содержался в контракте с компанией-поставщиком "Газпром" GAZP и "Нафтогаза" на поставки "голубого топлива".

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"Условие о запрете на реэкспорт и другие положения были признаны недействительным с целью приведения контракта в соответствие с текущими стандартами рынка", - сообщает "Нафтогаз".

Ранее украинская компания заявила о своей победе в Стокгольмском суде по спору с "Газпромом" по контракту на поставки топлива из России.

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Помимо этого компания сообщает о том, что Стокгольмский суд вынес в ее пользу решение по всем вопросам спора с российским "Газпромом" в отношении контракта на поставки газа; положительный эффект от этого "Нафтогаз" оценивает в более чем $75 млрд.

"Арбитраж полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay в размере $56 млрд за 2009-2017 годы", - говорится в сообщении украинской госкомпании.

Цена на российский газ для "Нафтогаза" на второй квартал 2014 года была ретроактивно снижена на 27% - до $352 за тысячу кубометров, из-за чего возникает экономия в размере $1,8 млрд по приобретенному в 2014-2015 годах топливу.

"Нафтогаз" оценивает общий позитивный финансовый эффект от решения арбитража в более $75 млрд" - сообщает украинская компания.

Решение этой судебной инстанции по транзиту газа "Нафтогаз" ожидает 28 февраля следующего 2018 года.

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