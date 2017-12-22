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Силуанов: Налоговая система РФ должна быть сбалансирована без роста нагрузки на бизнес


Экономика

 

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ ищет баланс налоговой системы без увеличения нагрузки на бизнес, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы действительно рассматриваем сейчас вопрос улучшения структуры налоговой системы, это баланс между прямыми и косвенными налогами", - сообщил министр, выступая на съезде "Единой России".

"Давайте тоже об этом подумаем. Не увеличивая налоговую нагрузку, как определил президент, и до конца 2018 года, и не увеличивая налоговую нагрузку, я думаю, и дальше на бизнес - такой логики мы и придерживаемся при подготовке предложений по изменению налоговой системы", - сказал министр, обращаясь к собравшимся в зале.

По мнению главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, который также присутствовал на сессии съезда, необходимо снижать налоговую нагрузку на инвестиционную деятельность, компенсируя повышением нагрузки на потребление.

"Первая главная цель - налоговая система должна быть предсказуема на длительный период времени", — подчеркнул министр в ходе обсуждения налоговой политики. "Вторая история — это, конечно же, снижение налоговой нагрузки с инвестиционной активности (и перенос ее - ред.) на потребительскую активность. Это то структурное изменение, которое будет способствовать экономическому росту", - считает Орешкин. "Это два главных момента, которые должны определять будущее налоговой системы", - заключил он.

Уходящий год запомнился спорами вокруг будущего налоговой системы страны. Пока что в России действует мораторий на повышение налоговой нагрузки, но, по ожиданиям экспертов, изменение конфигурации налоговой системы возможно в новом политическом цикле. Дискуссия разгорелась в марте, когда Минфин предложил снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%.

Путин тогда же заявил, что профессиональные дискуссии в правительстве РФ нужны, в том числе с бизнесом, но преждевременно обсуждать в СМИ налоговые изменения до выработанного решения. Никаких конкретных решений относительно изменения налоговой системы не озвучено до сих пор.

 

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