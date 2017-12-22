Силуанов: Повторную амнистию капиталов можно объявить в 2018 году, минимум на год

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что новую амнистию капиталов в РФ можно объявить в 2018 году сроком не менее чем на год.

Он отметил, что на встрече президента с бизнесом в четверг обсуждалось предложение продлить амнистию капиталов, "принципы которой реализовывались в 2016 году".

"Я думаю, что на 2018 год надо будет такой режим установить. Мы будем обсуждать, но думаю, что не меньше чем на год. Думаю, что условия (должны быть - ред.) такие же, как были. Но будем обсуждать", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках и условиях амнистии.

В первую очередь повторная амнистия капиталов будет направлена на тех, кто не воспользовался первой амнистией, пояснил министр.

"Как показала предыдущая амнистия, все те опасения, которые были, не подтвердились. Я уже сказал, что эта информация не попала в правоохранительные органы, они не стали "шерстить", это не попало в СМИ. Налоговая служба умеет хранить все тайны", - заключил Силуанов.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в РФ с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.