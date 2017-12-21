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ЕК: Потребительское доверие в еврозоне в декабре продолжает слабо расти


Мировая экономика / Экономика
  • # ЕК

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия в еврозоне в декабре достиг уровня в 0,5 пункта против значения месяцем ранее 0 пунктов, следует из предварительных данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN).

При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали показатель в отчетном месяце на уровне 0,2 пункта.

"В декабре 2017 года предварительный показатель доверия потребителей DG ECFIN слабо вырос в еврозоне - на 0,5 пункта, до 0,5 пункта, а в ЕС почти не изменился по сравнению с ноябрем, увеличившись на 0,1 пункта до минус 0,6 пункта", - говорится в релизе.

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