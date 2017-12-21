ЕК одобрила покупку Lufthansa активов Air Berlin при выполнении ею условий

БРЮССЕЛЬ, 21 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила приобретение авиакомпанией Lufthansa ряда активов Air Berlin, но при выполнении покупателем определенных условий, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Европейская комиссия одобрила … предложенное приобретение со стороны Lufthansa определенных активов Air Berlin через компанию Luftfahrtgesellschaft Walter GmbH (LGW). Решение обусловлено соблюдением Lufthansa обязательств по предотвращению искажений в сфере конкуренции", - говорится в релизе.

В августе вторая по величине авиакомпания Германии Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера перевозчика – компании Etihad - финансово поддержать авиакомпанию. В октябре компании объявили о продаже части бизнеса немецкому авиаперевозчику Lufthansa за 210 миллионов евро, а именно - NIKI Luftfahrt (австрийская авиакомпания) и Luftfahrtgesellschaft Walter (региональная компания, базирующаяся в Дортмунде).

В декабре Lufthansa решила не покупать NIKI Luftfahrt, что привело к заявлению о банкротстве и о прекращении полетов последней. При этом Lufthansa сохранила желание приобрести Luftfahrtgesellschaft Walter, предполагаемая сумма покупки которой оценивалась в 18 миллионов евро.

Lufthansa Group — один из крупнейших европейских авиаперевозчиков, штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании, по состоянию на 31 декабря 2016 года, насчитывал 124,3 тысячи человек.

УСЛОВИЯ

Еврокомиссия оценивала, может ли получение Lufthansa дополнительных слотов в различных аэропортах ввиду покупки LGW дать ей возможность препятствовать вхождению в эти аэропорты новых компаний или расширению деятельности уже работающих там в сфере пассажирских авиаперевозок.

ЕК объясняет, что контроль значительного объема слотов в перегруженных аэропортах может приводить к более серьезным препятствиям для вхождения других авиакомпаний, которые хотят выполнять рейсы в и из соответствующих аэропортов. Это, в свою очередь, может приводить к более высоким тарифам или меньшему выбору услуг для пассажиров.

Расследование Еврокомиссии показало, что увеличение портфеля слотов Lufthansa в аэропорту Дюссельдорфа за счет покупки LGW могло плохо сказаться на пассажирах в сфере цен и выбора услуг. Поэтому ЕК посчитала, что эта сделка может привести к проблемам с конкуренцией в этом аэропорту, следует из релиза. По другим аэропортам опасений у ЕК не возникло.

Lufthansa дала ЕК ряд предложений, чтобы снять ее опасения. Еврокомиссия проконсультировалась с участниками рынка. Их мнения были учтены в откорректированных предложениях авиакомпании, которые предполагают сокращение объема получаемых ею слотов в аэропорту Дюссельдорфа в результате сделки.

Объем слотов Lufthansa в этом порту в рамках ее обновленных предложений-обязательств вырастет лишь на 1% ввиду следки. При этом половина слотов будет у конкурентов этой авиакомпании. Это снимает опасения ЕК за конкуренцию, свидетельствует релиз.

Поэтому Еврокомиссия в итоге решила разрешить покупку. Ее решение обусловлено полным выполнением Lufthansa обязательств, предложенных Еврокомиссии.