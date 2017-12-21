Путин: Рецессия в экономике РФ завершилась

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Период рецессии в экономике России завершился, за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос по оценке Минэкономразвития на 1,4%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

"Завершился период рецессии, это очевидно. Мы с вами видим: за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос по оценке Минэкономразвития на 1,4%", - сказал Путин, отметив, что "тренд очевидный - вперед".

Рост торговли и потребительского спроса, увеличение грузооборота, рост спроса на рабочую силу и снижение безработицы - признаки того, что экономика преодолела спад, заявил президент. "Рост торговли и потребительского спроса, который начиная с сентября растет примерно на 3% по сравнению с прошлым годом, устойчивое увеличение грузооборота на железнодорожном транспорте, который в последнее время составляет порядка 6%, а также рост спроса на рабочую силу и снижение безработицы - все это очевидные признаки того, что экономика преодолела спад", - сказал Путин.

При этом президент рассказал, что замедление роста российской экономики в четвертом квартале текущего года связано со спадом в промышленности, но в целом тренд обнадеживающий. На встрече с представителями деловых кругов он отметил, что в четвертом квартале наблюдалось некоторое замедление роста экономики.

"Мы понимаем с вами, почему некоторое снижение произошло - за счет снижения объемов промышленного производства, но в то же время в целом тренд обнадеживающий", - сказал Путин, перечислив среди признаков завершения рецессии наблюдающийся рост торговли и потребительского спроса, устойчивое увеличение грузооборота на железнодорожном транспорте, рост спроса на рабочую силу и снижение безработицы.

Согласно озвученной президентом оценке Минэкономразвития, рост российской экономики за январь-ноябрь составил 1,4%. По итогам девяти месяцев, как сообщал Росстат, рост ВВП РФ составил 1,6%.

Что касается спада промышленного производства, который в ноябре составил 3,6%, Минэкономразвития считает его носящим локальный характер. А замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков пояснял РИА Новости, что спад в ноябре объясняется эффектом высокой базы, сделкой ОПЕК+ и теплой погодой.