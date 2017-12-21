Беспошлинный порог ввоза товаров из интернет-магазинов в ЕАЭС достигнет 200 евро к 2020 г

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил снижение к 2020 году нормы беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых в иностранных интернет-магазинах, до уровня 200 евро для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении ЕЭК.

Для покупателей зарубежных интернет-магазинов, доставляющих товар в страну посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком, до конца 2018 года действует норма по беспошлинному ввозу в лимите 1000 евро и 31 килограмм в течение одного календарного месяца. В 2019 году норма будет снижена до 500 евро, вес останется на уровне 31 килограмма.

"С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 килограмма. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов. Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной и весовой нормы, то уже в 2020 году – 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм "перевеса", - отметили в ЕЭК.

При этом страны союза могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза.

Минфин ранее заложил в проект бюджета на 2018-2020 годы, который был внесен в Госдуму на прошлой неделе, снижение порога беспошлинного ввоза товаров в РФ с 1 тысячи до 20 евро. Позже в министерстве заявили, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве пока нет.

Также совет ЕЭК утвердил нормы беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для личного пользования наземным транспортом. До конца 2018 года беспошлинно можно будет ввозить товары на сумму до 1500 евро и весом до 50 килограммов. С 2019 года ставки снизятся до 1000 евро и 50 килограммов, а с 2020 года – до 750 евро и 35 килограммов. Путешествуя самолетом, беспошлинно привезти с собой из-за рубежа по-прежнему можно будет покупки на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов.