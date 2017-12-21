Евросоюз продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 21 дек - ПРАЙМ. Совет Европейского союза продлил до 31 июля 2018 года экономические санкции в отношении РФ, которые ранее были согласованы главами государств. Соответствующее решение было принято в четверг, 21 декабря, говорится в сообщении совета.

Срок санкций истекал в конце января следующего года.

Летом 2014 года Евросоюзом были введены экономические санкции против Российской Федерации на фоне конфликта на Украине, которые затем были расширены. Главы государств Евросоюза весной 2015 года привязали действие ограничительных мер к выполнению минских договоренностей.

"Учитывая, что минские соглашения по-прежнему не выполнены в полном объеме, Совет продлил санкции еще на шесть месяцев", - говорится в сообщении.