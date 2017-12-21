МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 5,5% с 5,6% в октябре, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в ноябре 2017 года снизилась до уровня 5,5% с 5,6% в октябре", - говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению.

Среднесрочные риски превышения инфляцией уровня 4% в год понемногу снижаются, но пока преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз, добавляет регулятор.