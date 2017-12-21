Число заявок на пособие по безработице в США за неделю оказалось хуже прогноза

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 декабря, выросло на 20 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 245 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста числа заявок на шесть тысяч с показателя предыдущей недели - до 231 тысячи.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 16 декабря, выросло на 1,25 тысячи заявок с показателя прошлой недели - до 236 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 декабря, выросло на 43 тысячи человек по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 1,932 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,889 миллиона человек с 1,886 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.