Минэкономики Украины ухудшило прогноз по инфляции на 2017 год до 13,4%

КИЕВ, 21 дек ПРАЙМ. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует инфляцию в стране по результатам текущего 2017 года на уровне 13,4% вместо ожидавшихся ранее 12,9%.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук в ходе своей пресс-конференции.

"На сегодняшний день за 11 месяцев у нас 12,5% (инфляция – ред.), то есть девальвация гривны составила 1,9%. До конца года мы ожидаем 13,4% инфляции", - отметил он.

Изначально правительство Украины прогнозировало инфляцию на 2017 год в 8,1%, однако уже в мае прогноз был резко ухудшен - до 12,9%.