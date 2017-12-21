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Госдума продлила действие программы маткапитала до конца 2021 года


Экономика

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во третьем, окончательном чтении президентский закон, который продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным 6 декабря.

Документом предлагается продлить действие программы материнского капитала на три года — по 31 декабря 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Из этого правила законом предусмотрены исключения: до достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.

"Проектом федерального закона предлагается установить еще одно исключение, а именно предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов", — говорится в пояснительной записке.

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