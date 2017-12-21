Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии журнала Forbes‍

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Бизнесмен, глава наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии российского журнала Forbes.

По подсчетам журнала, предприниматель вложил в иностранные компании свыше $5 млрд. Эта сумма стала рекордной для российских бизнесменов.

Холдинг LetterOne (регистрация в Люксембурге), крупнейшим акционером которого является господин Фридман, в текущем 2017 году провел две крупные сделки. Одна - приобретение за $2,3 млрд английской сети здорового питания Holland & Barrett. Вторая - вложение $3 млрд в фонд компании Pamplona Capital Management своего бывшего партнера Александра Кнастера.

Фонд на вырученные от сделки средства купил сразу две американские компании, это медицинская Parexel (сделка оценивается в $4,5 млрд) и один из лидеров рынка американской хлебопекарной промышленности — компания BakeMark.

"Редакция Forbes выбирает бизнесменом года уже во второй раз. Пять лет назад миллиардер с текущим состоянием $15 млрд был выбран как основной организатор сделки по продаже 50% акций ТНК-ВР компании "Роснефть" за $28 млрд", - пишет журнал.