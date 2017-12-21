Правительство одобрило проект о налоговом администрировании‍

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Российский кабинет министров одобрил законопроект, который направлен на совершенствование налогового администрирования. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через МФЦ, в которых организована возможность приема от физических лиц денежных средств в счет уплаты таких платежей. Налоговым органам предлагается предоставить полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими допущенных плательщиками ошибок в платежных документах… Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 14 декабря 2017 года", —отмечается в законопроекте.

Поясняется также, что документ предусматривает ответственность многофункциональных центров (МФЦ), а также организаций почтовой связи и местных администраций за своевременность перечисления налоговых платежей. В постановлении отмечается, что от введения в действие документа будут сокращены временные издержки россиян: они смогут платить налоги в МФЦ.