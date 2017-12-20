Продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре выросли на 5,6%

МОСКВА, 20 дек- ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в ноябре выросло на 5,6% по сравнению с пересмотренным показателем октября - до 5,81 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа сделок на 0,9% - до 5,54 миллиона с первоначального показателя октября в 5,48 миллиона сделок. Первоначальный показатель октября был пересмотрен в сторону увеличения - до 5,5 миллиона сделок.

При этом в годовом выражении объем продаж вторичного жилья в ноябре увеличился на 3,8%, продемонстрировав самый высокий темп роста с декабря 2006 года.

По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в ноябре составила 4% от общего объема - не изменившись по сравнению с показателем октября 2017 года и снизившись по сравнению с показателем октября 2016 года в 6%.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,09 миллиона сделок (выше на 3,2% в годовом выражении и на 4,5% - в месячном). Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,4% - до 248,8 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в ноябре увеличился на 7,5% в годовом выражении и на 14,3% в месячном, составив 720 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости увеличилась на 8,8% в годовом выражении - до 242,5 тысячи долларов.